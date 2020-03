News

"Spione Undercover" in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos im Apple iTunes Store

Fox veröffentlicht "Spione Undercover" (Spies in Disguise) voraussichtlich im Mai auf Blu-ray Disc. Der im US-Original u.a. mit den Stimmen von Will Smith und Tom Holland versehene Animationsfilm kommt laut Amazon.de am 20.05.2020 in den Handel. Eine Blu-ray 3D oder Ultra HD Blu-ray scheint demnach nicht geplant zu sein.

Dafür erscheint der Film aber im Apple iTunes Store nicht nur in 4K mit Dolby Vision HDR sondern darüber hinaus auch noch mit Dolby Atmos-Sound.

