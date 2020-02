News

"Spider-Man: Far from Home" & "Spider-Man: Homecoming" als Blu-ray Doppel-Set

Sony veröffentlicht im März "Spider-Man: Far from Home" & "Spider-Man: Homecoming" als Blu-ray Doppel-Set. Die "2 Movie Collection" mit den beiden Spider-Man-Filmen kommt am 05.03.2020 in den Handel. Ein Ultra HD Blu-ray Doppel-Set ist leider bislang noch nicht geplant.

bereits erhältlich:

