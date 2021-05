News

"Speed" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon.de bietet jetzt bereits "Speed" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video zum Kauf und Verleih an. Der Action-Klassiker von Jan De Bont mit Keanu Reeeves und Sandra Bullock soll am 27.05.2021 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Bei Apple iTunes ist "Speed" bislang nur in HD erhältlich.

Speed (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:

Ton:

Englisch: DTS HD MA 5.1

Deutsch: DTS Digital Surround 5.1

Französisch: DTS Digital Surround 5.1

Spanisch: Dolby Digital 5.1

Japanisch: Dolby Digital 2.0

Extras (Ultra HD Blu-ray)

• Audiokommentar von Jan De Bont (Regie)

• Audiokommentar von Graham Yost (Drehbuch) und Mark Gordon (Produktion) Extras (Blu-ray Disc) „Gut zu wissen: Zusätzliche Infos zum Film“

„Speed: Schalte deinen Gegner aus“

Original Kinotrailer