Spätere Kinostarts für "Top Gun: Maverick" & "A Quiet Place II"

Paramount hat den Kinostart von "Top Gun: Maverick" verschoben. Joseph Kosinskis Fortsetzung des Action-Klassikers von Tony Scott aus dem Jahr 1986 mit Tom Cruise sollte ursprünglich am 16.07.2020 in den deutschen Kinos starten und soll jetzt laut "Variety" in den USA am 23.12.2020 ins Kino kommen.

Ausserdem wurde von Paramount ein neuer Starttermin für "A Quiet Place II" am 04.09.2020 angesetzt und der hierzulande für den 31.12.2020 geplante Science Fiction-Film "The Tomorrow War" wurde zunächst ohne neuen Termin aus den Planungen gestrichen.

