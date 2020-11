News

Sony: Weitere PlayStation 5 zum Verkaufsstart bestellbar

Sony verkauft ab heute offiziell die PlayStation 5 in Deutschland und zumindest erfolgreiche Vorbesteller sollten ihre Konsolen auch in den nächsten Tagen erhalten. Sony hatte schon angekündigt, das zum Veröffentlichungstag keine zusätzlichen Konsolen im Handel vor Ort verfügbar sein werden aber offengelassen, in welchem Umfang Online-Verkaufsaktionen stattfinden sollen.

Amazon.de soll in den letzten Tagen einige Kunden per E-Mail darüber informiert haben, dass die PlayStation 5 am 19.11. ab 13 Uhr wieder bestellt werden kann, weist aber darauf hin, dass der Lagerbestand sehr begrenzt sei. Wer sein Glück versuchen möchte, sollte die Verfügbarkeit auf den jeweiligen Produktseiten von Amazon und anderen Shops prüfen:

alternativ:

Anzeige

