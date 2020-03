News

Sony verschiebt ersten Kinostart wegen Coronavirus

Nach der Verschiebung des Kinostarts für den neuen James Bond-Film ändert auch Sony seine Kino-Pläne aufgrund des Coronavirus. Der Film "Peter Hase 2" mit Rose Byrne und Domhnall Gleeson sollte eigentlich am 26.03.2020 in den deutschen Kinos starten, wurde jetzt aber gleich um vier Monate in den Sommer verschoben. Der Kinostart ist jetzt für den 06.08.2020 geplant. Somit dürfte auch die spätere Heimkino-Veröffentlichung erst im Winter erfolgen.

Weitere Terminverschiebungen in den nächsten Monaten sind bislang nicht bekannt. Sony hatte bereits den Kinostart von "Bloodshot" vor zwei Wochen geändert, dafür aber keine Gründe genannt. "Bloodshot" war zuletzt für den 19.03. geplant, wurde dann aber doch wieder auf den 05.03. vorgezogen.

