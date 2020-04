News

Sony verschenkt PlayStation 4-Spiele

Sony bietet deutschen PlayStation 4-Nutzern die Spiele "Knack 2" und "Journey" vom 16. April um 01:00 Uhr bis 6. Mai 2020 um 01:00 Uhr zum kostenlosen Download an. Die Spiele sind nicht nur während dieser Zeit kostenlos spielbar sondern stehen zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung.

PlayStation-Besitzer in Österreich und der Schweiz bekommen bei der “Play At Home”-Initiative von Sony "Uncharted: The Nathan Drake Collection" statt "Knack 2".

Sony weist darauf hin, dass aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen das Herunterladen von Spielen derzeit etwas länger als üblich dauern kann.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.