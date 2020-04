News

Sony veröffentlicht "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection" auf Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht in den USA ein Ultra HD Blu-ray-Box-Set mit zahlreichen Film-Klassikern in 4K. Die "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Vol. 1" enthält folgende Filme aus den Jahren 1939 bis 1996 mit neuer 4K-Abtastung und wird in den USA ab dem 16.06.2020 erhältlich sein:

Mr. Smith geht nach Washington

Lawrence von Arabien

Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben

Gandhi

Eine Klasse für sich

Jerry Maguire: Spiel des Lebens

Neben den Ultra HD Blu-rays wird das limitierte Geschenk-Set auch ein 80 Seiten umfassendes Buch mit Informationen zu den einzelnen Filmen enthalten. Ob diese Box auch in Deutschland erscheinen wird, ist noch offen. Laut Amazon soll neben dem englischen Originalton aber auch bereits u.a. eine deutsche Synchronfassung enthalten sein.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.