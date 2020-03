News

Sony stellt PlayStation 5 morgen offiziell vor

Sony kündigt für den Mittwoch die offizielle Vorstellung der PlayStation 5 an. Ab 17 Uhr soll der der leitende PS5-Systemarchitekt Mark Cerny laut Sony "einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PS5 geben und erklären, wie sie die Zukunft von Video Games gestalten wird". Das Event wird am 18.03. unter blog.de.playstation.com übertragen.

Die PS5 wird voraussichtlich ab Weihnachten 2020 in Deutschland erhältlich sein. Zu den bereits bekannten Features der neuen Sony-Konsole gehören u.a. ein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk, SSD-Speicher, hardware-basierte Ray Tracing-Grafik, 3D Audio-Sound und ein neuer Controller.

