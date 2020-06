News

Sony PlayStation 5-Event für 11. Juni geplant

Sony kündigt nach einer Terminverschiebung ein neues PlayStation 5-Event für diese Woche an. Dieses soll am 11.06.2020 um 22:00 Uhr stattfinden und wird von YouTube und Twitch übertragen. Es handelt sich um eine bereits vorab aufgezeichnete Veranstaltung, bei der ein erster Blick auf einzelne Spiele für die PlayStation 5 präsentiert werden soll. Die volle Grafik-Leistung wird dabei nicht zu sehen sein, da das rund einstündige Event in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde übertragen wird. Einen Schwerpunkt legt Sony auf den Sound über Kopfhörer und verspricht einige interessante Audio-Effekte für das Event.

Die PlayStation 5 soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommen. Ein genauer Starttermin und der Preis wurden noch nicht genannt. Auch Microsoft plant den Verkaufsstart der Xbox Series X noch in diesem Jahr.

Technische Spezifikationen PlayStation 5

CPU: 8x Zen 2 Core mit max 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs mit max 2.23GHz (eigene RDNA 2-Architektur)

RAM: 16GB GDDR6/256-bit

Speicher-Bandbreite: 448GB/s

Interner Speicher: 825GB SSD

IO Durchsatz: 5.5 GB/s (Rohdaten), Typischerweise 8-9 GB/s (Komprimiert)

Erweiterungsspeicher: NVMe SSD Slot

Externer Speicher: USB-Festplatte

Laufwerk: Ultra HD Blu-ray-Laufwerk

