Sony PlayStation 5 jetzt ab 399,99 EUR vorbestellbar (Update III)

Sony bringt die PlayStation 5 in Deutschland am 19.11.2020 auf den Markt. Sony hat heute den weltweiten Verkaufsstart für die PS5 offiziell für den November angekündigt und auch die Preise für die Konsole bekannt gegeben. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea soll die PlayStation 5 bereits ab dem 12.11. erhältlich sein.

Die PlayStation 5 wird inklusive Ultra HD Blu-ray-Laufwerk für 499,99 EUR sowie als PlayStation 5 Digital Edition ohne Disc-Funktionen für 399,99 EUR angeboten.

Vorbestellungen für die PlayStation 5 sind bei einzelnen Händlern bereits möglich. So bieten Media Markt und SATURN bereits beide PlayStation 5-Versionen zur Vorbestellung an, Amazon.de immerhin die PS5 mit Ultra HD Blu-ray:

Update: Sony hat auch die Preise für das Zubehör bekannt gegeben:

DualSense Wireless Controller: 69.99 EUR

PULSE 3D Wireless Headset mit 3D Audio-Support & Noise-Cancelling: 99.99 EUR

HD-Kamera mit Dual 1080p-Linsen: 59.99 EUR

Media Remote: 29.99 EUR

DualSense-Ladestation für zwei DualSense Wireless-Controller: 29.99 EUR

Update II: Von Sony Interactive Entertainment (SIE) sind zum PlayStation 5-Verkaufsstart folgende Spiele geplant:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Vorinstalliert auf der PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) 79.99 EUR

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) 79.99 EUR

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) 59.99 EUR

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) 79.99 EUR

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) 69.99 EUR

Technische Spezifikationen PlayStation 5

CPU: 8x Zen 2 Core mit max 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs mit max 2.23GHz (eigene RDNA 2-Architektur)

RAM: 16GB GDDR6/256-bit

Speicher-Bandbreite: 448GB/s

Interner Speicher: 825GB SSD

IO Durchsatz: 5.5 GB/s (Rohdaten), Typischerweise 8-9 GB/s (Komprimiert)

Erweiterungsspeicher: NVMe SSD Slot

Externer Speicher: USB-Festplatte

Laufwerk: Ultra HD Blu-ray-Laufwerk (außer "PlayStation 5 Digital Edition")

