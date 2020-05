News

Sony plant weitere "IMAX Enhanced"-Filme

Sony hat seine Zusammenarbeit mit IMAX erweitert und plant die Veröffentlichung von hunderten neuen Filmen im IMAX Enhanced-Format. Dazu gehören alle neuen Kinofilme von Sony und IMAX sowie ausgewählte Filme aus dem Katalogprogramm.

Sony hat bei seinen Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichungen in Deutschland bislang noch kein großes Aufsehen um IMAX Enhanced gemacht, obwohl auch hierzulande Filme wie zuletzt "Jumanji: The Next Level" mit einem englischen DTS:X Surround-Mix ausgestattet waren. Die Vereinbarung zwischen Sony und IMAX umfasst aber auch Europa.

Neben Ultra HD Blu-rays soll "IMAX Enhanced" auch bereits von vier Streaming-Anbietern unterstützt werden. Dazu gehört in Europa u.a. Rakuten TV, der Filme auf ausgewählten Sony-Fernsehern mit von IMAX digital aufbereiteten Ultra HD-Inhalten mit HDR anbietet.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.