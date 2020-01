News

Sony: Neuer "Fantasy Island"-Trailer online

Sony hat einen neuen Trailer für "Fantasy Island" veröffentlicht. Das Blumhouse Mystery-Abenteuer soll ab dem 20.02.2020 in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

In der Blumhouse-Neuinterpretation FANTASY ISLAND lässt der mysteriöse Mr. Roarke die geheimsten Wünsche seiner glücklichen Gäste in einem luxuriösen, aber abgelegenen tropischen Resort wahr werden. Doch als sich ihre Fantasien in Alpträume verwandeln, müssen die Gäste das Geheimnis der Insel lüften, um ihr zu entkommen und das eigene Leben zu retten.

