Sony: Neue PlayStation 5-Revision mit verändertem Kühlsystem

Sony hat die PlayStation 5 um rund 300 Gramm abgespeckt und bietet diese zunächst in Asien mit einer neuen Revision an. In einem Video zeigt der YouTuber Chris Evans jetzt die Unterschiede zum vorherigen Modell. Diese umfassen u.a. eine Verkleinerung des Kühlkörpers mit weniger Kupfer sowie ein verändertes Lüfterrad. Die Auswirkungen scheinen sich trotz der Material-Einsparungen aber in Grenzen zu halten: Mit einer Wärmebildkamera wurden von Evans 3-5 Grad mehr Temperatur beim Ausgang der Luft gemessen. Zu den weiteren Neuerungen der PlayStation 5 sollen veränderte WLAN-Antennen gehören.

Erste Informationen zu einer neuen PS5-Revision tauchen im Juli in Japan für die "Digital Edition" auf. Ab August wurden aber in Australien auch neue PlayStation 5-Konsolen inklusive Ultra HD Blu-ray-Laufwerk mit neuer Revisions-Nummer verkauft.

Ab wann die neuen Revisionen der PlayStation 5 auch im Rest der Welt erhältlich sein werden, ist nicht bekannt.

