News

Sony/Marvel: Neues "Morbius"-Preview online

Sony hat eine neue Vorschau für "Morbius" veröffentlicht. Statt einem weiteren Trailer handelt es sich dabei um eine komplette rund dreieinhalb Minuten lange Szene aus dem Film. Das erste "Morbius" Kino-Abenteuer über den Marvel-Helden mit Jared Leto in der Hauptrolle soll nach anderthalb Jahren Verzögerung am 27.01.2022 in den deutschen Kinos starten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.