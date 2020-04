News

Sony: Erster "Venom - Let There Be Carnage"-Teaser online

Sony hat einen ersten Teaser-Trailer für "Venom: Let There Be Carnage" im Kurzformat veröffentlicht. Eigentlich sollte der zweite "Venom"-Film mit Tom Hardy bereits in diesem Herbst ins Kino kommen. Der Kinostart wurde jetzt aber in den USA auf den 25.06.2021 verschoben:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.