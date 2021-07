News

Sony: Bis zu 1.000 Euro Cashback für BRAVIA OLED TVs

Bis zum 29. August 2021 gibt es bis zu 1.000 Euro Cashback auf ausgewählte Sony BRAVIA OLED 4K-Fernseher. Der Cashback-Betrag fällt je nach Modell und Bilddiagonale unterschiedlich aus:

KD-48A9: 100 Euro

KE-48A9: 100 Euro

XR-55A80J: 150 Euro

XR-55A83J: 150 Euro

XR-55A84J: 150 Euro

XR-65A80J: 200 Euro

XR-65A83J: 200 Euro

XR-65A84J: 200 Euro

XR-77A80J: 500 Euro

XR-77A83J: 500 Euro

XR-77A84J: 500 Euro

XR-83A90J: 1.000 Euro

Die Aktion gilt nur für teilnehmende Produkte, die in Deutschland in einem Ladengeschäft oder online von einem der nachfolgend genannten autorisierten Vertriebspartner, Otto GmbH & Co KG, Expert Warenvertrieb GmbH, MediaSaturn Holding GmbH, Cyberport GmbH, MEDIMAX Zentrale Electronic SE, ElectronicPartner GmbH oder EURONICS Deutschland eG vertrieben werden.

Alle Teilnahmebedingungen der Cashback-Aktion unter: https://promotion.teqcycle.com/Home/Terms?campaignUrl=sony-oled-tv-aktion

