Sonos verzichtet auf "Recycling-Modus"

Sonos verzichtet auf die Aktivierung des im Rahmen des "Trade Up"-Programms eingeführten "Recycling-Modus" für ältere Lautsprecher. Bislang mussten Kunden, die einen 30% Rabatt für den Kauf eines neuen Lautsprechers erhalten wollten, ihr altes Gerät in einen Modus versetzen, in dem es nicht mehr benutzbar ist und entweder in einem Wertstoffhof entsorgt oder mit einem vorfrankierten Versandetikett an Sonos eingesandt werden kann. Diese Bedingung wird jetzt aufgehoben. Kunden erhalten den 30% Rabatt und können frei entscheiden, was Sie mit dem alten Gerät machen möchten.

Hintergrund für diese Maßnahme von Sonos war die Ankündigung, den Support für einige ältere Geräte einzustellen, die derzeit noch weiterhin funktionieren aber im Laufe der Zeit ihre Funktionalität der Features und Dienste durch die technische Weiterentwicklung verlieren könnten. Sonos ist von diesem Vorhaben aber bereits etwas zurückgerudert und verspricht soweit es möglich ist, auch in Zukunft zumindest Bugfixes und Sicherheit-Updates für die veralteten Lautsprecher anzubieten.

