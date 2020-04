News

Sonos kündigt Neuheiten für den Mai an

Sonos kündigt via Twitter die Vorstellung von Neuheiten für den 06.05.2020 an. Worum es sich dabei handelt, lässt der kurze Teaser mit dem Slogan "You won't want to miss this" vollkommen offen.

Gleichzeitig bietet Sonos bis zum 05.05. die Sonos Playbar sowie den Sonos Sub mit 150 EUR Rabatt an und auch die darauf aufbauenden 3.1 und 5.1-Lautsprecher-Sets sind derzeit reduziert erhältlich. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sonos in diesem Bereich etwas Neues plant.

Bereits im März hatte Sonos die Einführung seines neuen Betriebssystems Sonos S2 inklusive Hi Res Audio für den Juni angekündigt. Möglicherweise wird Sonos auch dazu Anfang Mai mehr verraten.

