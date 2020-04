News

"Sonic the Hedgehog" mit Dolby Vision & Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Sonic the Hedgehog" mit Dolby Vision und einem englischen Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray. In den USA wurde die 4K-Edition jetzt für den 19.05.2020 fürs Heimkino angekündigt. Zum Bonus-Material gehören u.a. ein Audio-Kommentar, verschiedene Making ofs und Deleted Szenes.

Die Paramount-Verfilmung des SEGA-Games wird hierzulande voraussichtlich im Sommer auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen. Amazon nennt den 25.06.2020 als VÖ-Termin. Die 4K-Edition erscheint in der Erstauflage als limitiertes Steelbook.

Im Apple iTunes Store ist "Sonic the Hedgehog" ebenfalls in 4K mit Dolby Vision erhältlich und dürfte wieder etwas früher als die Disc-Versionen veröffentlicht werden. In den USA wurde der Digital-Start sogar auf den 31.03.2020 vorgezogen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.