"Sonic the Hedgehog" jetzt auf Blu-ray Disc vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt "Sonic the Hedgehog" zur Vorbestellung auf Blu-ray Disc an. Die Paramount-Verfilmung des SEGA-Games legte am Wochenende in den USA den erfolgreichsten Kinostart einer Videospiel-Verfilmung aller Zeiten hin und wird voraussichtlich im Sommer auf Blu-ray Disc erscheinen.

Ob parallel auch eine Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen. Laut IMDB-Informationen gibt es von "Sonic the Hedgehog" trotz viel digitaler Animationstechnik ein 4K Digital Intermediate so dass zumindest mit einer 4K-Version im Apple iTunes Store zu rechnen sein dürfte.

