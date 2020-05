News

"Sonic the Hedgehog" erscheint in weiterer Ultra HD Blu-ray-Edition

Paramount veröffentlicht "Sonic the Hedgehog" neben der Steelbook-Erstauflage auch in einer Standard-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Beide kommen zeitgleich am 25.06.2020 in den Handel.

"Sonic the Hedgehog" ist bereits jetzt im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision erhältlich. Während die Ultra HD Blu-ray nur mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein wird, gibt es bei iTunes auch deutschen Dolby Atmos-Sound.

Sonic the Hedgehog (Blu-ray Disc / Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Gelöschte Szenen und Patzer

Sonics nächstes Abenteuer

Die Entstehung von Robotnik mit Jim Carrey

Ultra HD Blu-ray: Kommentar von Regisseur Jeff Fowler und der Original Sonic Stimme Ben Schwartz

