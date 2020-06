News

So sieht die Sony PlayStation 5 aus - mit Ultra HD Blu-ray und als "Digital Edition"

Sony hat gestern im Rahmen seines PlayStation 5-Events neben eine Preview für viele Spiele auch das Design der neuen PS5 veröffentlich. Die PlayStation 5 wird sowohl in einer Version inklusive Ultra HD Blu-ray-Laufwerk als auch in einer PlayStation 5 Digital Edition ohne Laufwerk angeboten. Das Design scheint einen stehenden Betrieb der Konsole vorzusehen, damit auch genügend Abluft aus der Konsole herausgeblasen werden kann. Neben dem bereits vorgestellten neuen DualSense-Controller stellte Sony in einem kurzen Trailer für die PlayStation 5 auch noch eine HD-Kamera, eine Media Remote und ein Pulse 3D Wireless Headset vor:

Die PlayStation 5 soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommen. Ein genauer Starttermin und Preise für die Hardware wurden noch nicht genannt. Auch Microsoft plant den Verkaufsstart der Xbox Series X noch in diesem Jahr.

Das bereits vorab aufgezeichnete Sony PlayStation 5-Event drehte sich in erster Linie um die neuen Games für die PS5, von denen in der YouTube-Aufzeichnung ab Laufzeit 1:00:50 umfangreiche Ausschnitte zu sehen sind. Im PlayStation YouTube-Channel stehen auch noch die Trailer für verschwiedene Spiele zum direkten Abruf zur Auswahl - zum Teil auch in 4K.



Technische Spezifikationen PlayStation 5

CPU: 8x Zen 2 Core mit max 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs mit max 2.23GHz (eigene RDNA 2-Architektur)

RAM: 16GB GDDR6/256-bit

Speicher-Bandbreite: 448GB/s

Interner Speicher: 825GB SSD

IO Durchsatz: 5.5 GB/s (Rohdaten), Typischerweise 8-9 GB/s (Komprimiert)

Erweiterungsspeicher: NVMe SSD Slot

Externer Speicher: USB-Festplatte

Laufwerk: Ultra HD Blu-ray-Laufwerk

