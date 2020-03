News

So findet man alle Filme und Serien bei Disney+

Disneys neuer Streaming-Dienst Disney+ ist eigentlich selbsterklärend und mit den Themenwelten Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic werden Nutzer auf der Benutzeroberfläche intuitiv zu den verschiedenen Interessen geleitet. Trotzdem kann man schnell den Eindruck gewinnen, nicht alles zu sehen und auch die knappe Genre-Auswahl ist bei Filmen, Serien und Originals nicht immer zielführend.

Doch Disney+ bietet auch eine Filterfunktion zur Anzeige aller verfügbarer Inhalte. Geht man in die Übersicht von Filmen, Serien und Originals, so zeigt zunächst die Voreinstellung "Empfehlungen" nur eine begrenzte Auswahl an. Erst das Umstellen der Genre-Auswahl auf "Alle Filme" bzw. "Alle Serien" ermöglicht den Zugriff auf das komplette Angebot. Dieses ist ebenfalls zunächst auf die ersten Titel in der Übersicht beschränkt. Scrollt man weiter nach unten, so werden aber automatisch die weiteren Titel mit einer leichten Verzögerung nachgeladen. Disney+ verwendet in dieser Darstellung eine alphabetische Reihenfolge, die bei den Spielfilmen mit "10 Dinge, die ich an Dir hasse" beginnt und mit "Zoomania" endet.

Auf diesem Wege findet man zwar bereits das komplette aktuell verfügbare Angebot. Disney+ blendet aber gleichzeitig Inhalte aus, die erst in Zukunft erhältlich sein werden und da es bei Disney+ bislang keinen Vorschau- und Neuerscheinungs-Bereich gibt, kann man z.B. Filme wie "Toy Story 4" oder "Die Eiskönigin 2" nur über die Suchfunktion finden. Ähnlich fehlt es bei Serien an Informationen über den Zeitpunkt der Veröffentlichung neuer Episoden. So findet man zum Start von Disney+ zwar bereits die ersten beiden Folgen der Star Wars-Serie "The Mandalorian". Es gibt aber keine Info dazu, dass die erste Staffel acht Episoden umfasst und die neuen Folgen jeweils am Freitag veröffentlicht werden sollen.

Disney+ ist für 7 Tage gratis nutzbar. Nach dem Start der Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

