Sky zeigt "The Walking Dead" nur im Originalton wegen Synchro-Stopp

Sky wird die beiden kommenden Folgen von "The Walking Dead" nur im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln ausstrahlen. Denn derzeit ist es nicht möglich, Filme und Serien zu synchronisieren, da auch in den deutschen Synchronstudios der Betrieb aufgrund des Coronavirus vorübergehend eingestellt wurde. Daher gibt es die neuen Episoden 14 und 15 von "The Walking Dead" bei FOX nur im englischen Originalton. Die Ausstrahlung der nächsten Episode 16 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

