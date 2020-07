News

Sky zeigt neue Serie von Jordan Peele und J.J. Abrams

Sky präsentiert ab August die neue Mini-Serie "Lovecraft Country" von Jordan Peele und J.J. Abrams. Die zehnteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff und startet in der Nacht vom 16. auf den 17. August in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich mit einer Episode. Voraussichtlich ab Oktober wird „Lovecraft Country“ auch in der deutschen Synchronfassung und ab November auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. Einen ersten Trailer zu "Lovecraft Country" gibt es bereits auf YouTube.

www.sky.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.