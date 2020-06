News

Sky zeigt mehr Fußball in Ultra HD

Sky kündigt nach dem Erwerb der Pay TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga ein erweitertes Ultra HD-Angebot an. So sollen ab 2021/22 Sky Q-Kunden insgesamt 70 Spiele pro Saison in Ultra HD sehen können – in der Regel zwei pro Spieltag und damit doppelt so viel wie bisher.

Ab Sommer 2021 will Sky in jeder Saison 511 der insgesamt 617 Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Relegationen und den Supercup live übertragen, 472 davon exklusiv sowie 133 exklusive Konferenzen.

Während DAZN die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Freitag und Sonntag erworben hat, überträgt Sky bis 2025 weiterhin die Samstags-Spiele der 1. Liga live.

Sky-Kunden sollen unmittelbar nach dem Schlusspfiff ausführliche Highlight-Zusammenfassungen aller Freitags- und Sonntagsspiele sehen können, die nicht live bei Sky übertragen werden.

