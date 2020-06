Sky zeigt Joel Schumacher-Special auf "Sky Cinema Thriller HD"

News

Sky ändert nach dem Tod von Joel Schumacher heute sein Programm und zeigt ab dem Nachmittag vier Filme des am 22.06.2020 verstorbenen Hollywood-Regisseurs auf dem Sender "Sky Cinema Thriller HD":

16.15 Uhr: Falling Down – Ein ganz normaler Tag

18.15 Uhr: Flatliners

20.15 Uhr: Trespass

22.00 Uhr: 8mm – Acht Millimeter

Die Filme von Joel Schumacher sind bereits zu einem Großteil auf Blu-ray Disc und seine beiden "Batman"-Filme auch auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht worden. Schaut man in das Angebot bei Amazon.de, so sind die Schmacher-Filme aber auch teilweise nur noch über Drittanbieter erhältlich. "Falling Down" wurde hierzulande von Warner gar nicht auf Blu-ray Disc veröffentlicht und ist nur über Online-Anbieter wie Apple iTunes oder Amazon Prime Video in HD erhältlich.

www.sky.de

