Sky zeigt Horror-Hits auf "Sky Cinema Halloween"

Sky startet zu "Halloween" einen eigenen "Pop-up"-Sender mit aktuellen Horror-Hits und vielen Klassikern - darunter Filme wie "Doctor Sleeps Erwachen", "Zombieland: Doppelt hält besser" oder Filme aus den "Nightmare on Elm Street", "Final Destination" und "Scream"-Reihen. "Sky Cinema Halloween" wird vom 23. Oktober bis 1. November als eigener Sender ausgestrahlt. Parallel dazu gibt es die Filme auch mit Sky Q und Sky Ticket zum direkten Abruf.

Die Highlights von Sky Cinema Halloween

Freitag, 23. Oktober:

20.15 Uhr: „A Nightmare on Elm Street”

21.50 Uhr: „Nightmare II – Die Rache“

23.20 Uhr: „Guardians of the Tomb“

Samstag, 24. Oktober:

20.15 Uhr: „Nightmare III – Freddy Krueger lebt“

21.55 Uhr: „Nightmare On Elmstreet 4“

23.30 Uhr: „Little Monsters“

Sonntag, 25. Oktober:

20.15 Uhr: „Nightmare On Elm Street 5: Das Trauma“

21.45 Uhr: „Freddys New Nightmare“

23.40 Uhr: „Wir“

Montag, 26. Oktober:

20:15 Uhr: „The Demon Hunter“

21.40 Uhr: „Zombiber“

23.00 Uhr: „Shark Lake“

Dienstag, 27. Oktober:

20.15 Uhr: „Stephan King’s Schlafwandler“

21.45 Uhr: „Shark Night“

23.20 Uhr: „Bone Tomahawk“

Mittwoch, 28. Oktober:

20.15 Uhr: „Cabin Fever – The New Outbreak“

21.55 Uhr: „Nightmare on Elm Street“

23.30 Uhr: „The Possession of Hannah Grace”

Donnerstag, 29. Oktober:

18.20 Uhr: „Scream – Schrei!“

20.15 Uhr: „Der Exorzist – Director’s Cut”

22.30 Uhr: „The Silence”

Freitag, 30. Oktober:

20.15 Uhr: „Final Destination“

21.55 Uhr: „Final Destination 2”

23.30 Uhr: „Final Destination 3“

Samstag, 31. Oktober:

20.15 Uhr: „Final Destination 3“

21.50 Uhr: „Final Destination 4”

23.15 Uhr: „Final Destination 5“

Sonntag, 1. November:

18.10 Uhr – 00.15 Uhr: „Hausen”, Folge 1-6

