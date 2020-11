News

Sky zeigt "Hexen hexen" bereits eine Woche nach Kinostart

Sky zeigt „Hexen hexen“ (The Witches) von Robert Zemeckis nur wenige Tage nach dem Kinostart in Deutschland. Nachdem der Film am 29. Oktober in den deutschen Kinos gestartet war, ist die Neuverfilmung von Roald Dahls Kinderbuchklassiker bereits ab dem 7. November sowohl bei Sky im Cinema Paket auf Abruf als auch mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket verfügbar.

Voraussichtlich bis Ende November kann der Film aufgrund der aktuellen bundesweiten Schließungen nicht im Kino gezeigt werden. Sky-Kunden sollen „Hexen hexen“ aber auch weiterhin bei Sky sehen können, nachdem der Film wieder in die Kinos kommt.

Im Handel wird auch bereits eine Blu-ray Disc von "Hexen hexen" gelistet. Der VÖ-Termin ist bislang noch offen.

