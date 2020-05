News

Sky zeigt Fußball-Bundesliga-Konferenz unverschlüsselt

Sky zeigt ab dem 16. Mai wieder Live-Übertragungen Fußball-Bundesliga. Neben den "Geisterspielen", die Sky-Abonnenten live sehen können, wird Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Original Sky Konferenz für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD übertragen. Neben der 1. Bundesliga am Samstag wird am Samstag auch die Konferenz der 2. Bundesliga unverschlüsselt zu sehen sein.

Ausserdem lockt Sky Neukunden zum Bundesliga-Comeback mit Sky Q-Abo-Angeboten und für den Streaming-Service Sky Ticket mit dem flexiblen "End of Season Ticket", welches ab dem 11.05.2020 für einmalig 39,99 EUR erhältlich ist.

www.sky.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.