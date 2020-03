News

Sky zeigt Fußball-Bundesliga im Free TV auf Sky Sport News HD

Sky wird wegen der geplanten "Geisterspiele" in der Fußball-Bundesliga an den nächsten beiden Wochenenden die Samstags-Konferenz inklusive dem Spiel Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 frei empfangbar auf Sky Sport News HD übertragen.

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus finden alle Bundesliga-Partien am 26. Spieltag ohne Zuschauer statt. Daher wird Sky am 26. und 27. Spieltag neben der Sky-Konferenz der 1. Bundesliga am Samstag ab 14:00 Uhr auch die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag ab 13.00 Uhr unverschlüsselt auf Sky Sport News HD und als Live-Stream auf seiner Website übertragen. Parallel dazu wird die Konferenz für Sky-Abonnenten wie üblich auch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ausgestrahlt.

Eine unverschlüsselte Übertragung aller Fußball-Bundesliga-Spiele ist laut Sky aus technischen sowie lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich. Wer alle einzelnen Spiele komplett live sehen möchte, benötigt weiterhin ein Sky-Abo.

Derzeit ist noch offen, wie lange die Fußball-Bundesliga-Spiele ohne Besucher in den Stadien stattfinden werden. Ob weiteren Wochen die Bundesliga-Konferenzen live bei Sky Sport News HD zu sehen sein werden, ist noch nicht entschieden.

Sky Sport News HD wird via Satellit Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 12304 MHz H (SR 27500, FEC 9/10 QPSK) ausgestrahlt und kann auch in vielen Kabelnetzen und bei IPTV-Anbietern empfangen werden.

www.sky.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.