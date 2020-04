News

Sky zeigt "Das Boot - Staffel 2"-Premiere gratis für alle

Sky präsentiert die erste Episode der zweiten Staffel von "Das Boot" am 21. April als Live-Streamingevent für alle Zuschauer in Deutschland. Dazu gibt es zunächst um 20 Uhr einen Talk mit den Darstellern Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda. Ab 20.30 Uhr folgt das exklusive Preview-Screening der ersten Episode der neuen Staffel. Durch den Abend führt Sky Moderator Gregor Teicher. Der Livestream des digitalen Events steht unter sky.de/dasboot zur Verfügung.

Die lineare Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Das Boot" startet am 24. April um 20.15 Uhr auf Sky One HD in Doppelfolgen sowie im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q.

Sky-Abonnenten mit Sky Q-Receiver können die ersten beiden Staffeln von "Das Boot" auch in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound erleben.

