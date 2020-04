News

Sky zeigt "Das Boot" mit Dolby Atmos & Ultra HD

Sky präsentiert die Serie "Das Boot" ab heute mit Dolby Atmos-Sound und in Ultra HD. Ab heute steht für Sky Q-Kunden bereits die erste Staffel zum Abruf bereit. Die neuen Episoden der zweiten Staffel des "Sky Originals" folgen ab dem 24. April. Zur Wiedergabe des Dolby Atmos-Sounds muss die Toneinstellung auf dem Sky Q Receiver auf Dolby Digital Plus eingestellt sein.

Die lineare Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Das Boot" startet am 24. April um 20.15 Uhr auf Sky One HD in Doppelfolgen sowie im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q.

Die erste Staffel von "Das Boot" ist auch bereits auf Blu-ray Disc inklusive Dolby Atmos-Sound erhältlich.

www.sky.de

