Sky zeigt Champions League-Finale in Ultra HD

Sky wird am Sonntag das Finale der UEFA Champions League live übertragen. Sky Q-Kunden können das Fußball-Spiel zwischen Paris St. Germain und Bayern München auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD sehen. Sky startet die Berichterstattung in Ultra HD am 23.8. um 19.30 Uhr. Offizieller Anstoß ist um 21:00 Uhr. Optional gibt es auch eine offizielle Soundoption der UEFA, die Sky für das Finalturnier zur Verfügung stellt und einen "Stadionatmosphäre"-Effekt erzeugen soll.

Neben Sky wird das Champions League-Finale auch vom ZDF live im "Free TV" übertragen. Statt Ultra HD gibt es das Fußball-Match beim ZDF aber aber nur in 720p oder maximal in hochskaliertem 1080p via DVB-T2 HD zu sehen.

