Sky zeigt "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" in 4K Ultra HD

Sky zeigt auf dem Pop-up-Sender "Sky Cinema DC Helden" im August 15 DC Comic-Verfilmungen wie "Joker", "Aquaman", "Shazam!", "Suicide Squad", "Man of Steel", "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" sowie Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie, die "Batman"-Filme von Tim Burton und Joel Schumacher und zwei "Superman"-Klassiker. Sky Q-Abonnenten können "Harley Quinn: Birds of Prey" ab dem 14.08. auch in Ultra HD sehen.

"Sky Cinema DC Helden" läuft vom 14. bis 23. August und ersetzt in diesem Zeitraum den Sender Sky Cinema Special. Mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket sind die DC-Filme ebenfalls abrufbar.

