Sky und Disney kooperieren bei Disney+

Sky hat in England eine Vereinbarung mit Disney bekannt gegeben, die die Verbreitung von Disney+ für mehrere Jahre auf Sky Q ermöglicht. Dazu gehören ausserdem die Pay per View-Rechte für neue Fox-Filme wie "Terminator: Dark Fate". Die Vereinbarung gilt zunächst nur für Großbritannien und Irland. Ob es auch einen ähnlichen Deal für Sky in Deutschland geben wird, lässt die Mitteilung ebenso offen wie die genauen Konditionen.

Disney+ startet am 24.03.2020 in Deutschland und kostet 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Das Angebot kann sieben Tage kostenlos getestet werden. Bis zum 23.03. bietet Disney ein vergünstigtes Jahresabo für 59,99 EUR an.

