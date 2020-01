News

Sky: Trailer + Starttermin für "Das Boot - Staffel 2"

Sky zeigt ab April die zweite Staffel der Serie "Das Boot". Dazu wurde jetzt der erste Trailer veröffentlicht:

Die Ausstrahlung der acht neuen Episoden startet am 24. April um 20.15 Uhr auf Sky 1 HD in Doppelfolgen sowie im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Parallel dazu gibt es wöchentlich die jeweils folgenden zwei Episoden als Preview auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

Die erste Staffel ist inklusive Dolby Atmos-Sound bereits auf Blu-ray Disc erhältlich.

www.sky.de

