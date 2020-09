News

Sky Ticket zum Fußball-Bundesliga-Start mit neuem Angebot

Sky erweitert zum Start der Fußball-Bundesliga das Streaming-Angebot Sky Ticket um On-Demand-Inhalte, die in den Sport und Supersport-Monatstickets enthalten sind. Zussätzlich zu den Live-Übertragungen auf 29 Sky Sport Sendern sind bereits Hunderte von Clips verfügbar. Die Highlight-Videos stehen allen Kunden mit einem monatlichen Sport Ticket (9,99 EUR) oder Supersport Ticket (29,99 EUR) zur Verfügung.

Neben Spiel- und Rennhighlights aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, der UEFA Champions League, der Formel 1, dem DFB-Pokal, der Premier League und vielen anderen Sky Livesport-Events sind auch mehrere Dokumentationen dabei.

Zu den ersten Titeln gehören der "UEFA CL: Saisonrückblick 2019 / 20", sowie die emotionalen Personality-Dokus "Come on Klopp - Der Mensch" und „Hansi Flick - In 36 Spielen zur Legende“. Außerdem stehen Clips und Sendungen des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders Sky Sport News auf Abruf zur Verfügung. Auch Pressekonferenzen, Nachrichtensendungen und Fitnessclips von „Sky Gym“ sind dabei.

Die Kollektion soll während der gesamten Saison auf mehr als 1000 Videos anwachsen.

www.sky.de

