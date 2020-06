News

Sky startet neue Sender in Deutschland

Sky kündigt den Start von vier neuen Sendern in Deutschland an. Diese sollen in einem Zeitraum von 18 Monaten bei Sky auf Sendung gehen:

Sky Crime wird die Heimat erstklassiger internationaler True Crime Programme sein, mit süchtig machenden, emotional aufgeladenen Berichten über wahre Verbrechen, von denen viele ungeklärt sind. Zuschauer dürfen sich auf Einblicke in die Fälle berüchtigter Serienmörder freuen - und auf schlaflose Nächte.

Sky Nature wird die Heimat unglaublicher Natur- und Tierdokumentationen aus der ganzen Welt sein, mit atemberaubenden naturkundlichem Programm, das sich der Erforschung der Schönheit und Wunder der Natur widmet und uns alle dazu inspiriert, mehr für sie zu tun.

Sky Comedy wird die beliebtesten lokalen und internationalen Comedy Serien zeigen.

Sky Documentaries wird die Heimat von erstklassigen Geschichten aus dem wirklichen Leben von den besten Filmemachern der Welt sowie von Sky Eigenproduktionen sein. Mit einer Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten, wird der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereich Sport, Geschichte und Biografien abdecken.

Gleichzeitig kündigt Sky auch die Verlängerung seiner Filmrechte-Verträge mit MGM sowie den deutschen Independents Constantin und Tobis an. Ebenso wurde der Vertrag mit dem Discovery Channel verlängert und darüber hinaus will Sky auch die Anzahl an deutschen Sky Originals verdoppeln. In den kommenden drei Jahren soll die Anzahl an neuen Sky Original Serien auf bis zu acht pro Quartal erhöht werden.

www.sky.de

