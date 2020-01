News

Sky Sport Highlights bei Sky Q und auf Sky Go

Sky bietet ab sofort Highlightvideos aller Sky Livesport-Events neben dem Sky Q Receiver auch auf der Sky Q App (Apple TV und Samsung TVs), der Sky Q Mini Box sowie über die mobile App Sky Go auf Abruf an. Diese finden Abonnenten in der Sport Menü-Sektion auf „Empfehlungen“ bzw. „On Demand“.

Sky Kunden mit einem Fußball Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf die Highlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Clips der ersten Bundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2. Bundesliga kurze Zeit nach Spielende.

Für alle Sky Kunden sind kurze Zeit nach Spielende die Highlightvideos aller UEFA Champions League Spiele und aller DFB-Pokal Spiele verfügbar. Darüber hinaus stehen ab sofort auch Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golf über Sky Q und Sky Go zum Abruf bereit.

www.sky.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.