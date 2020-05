News

Sky Q-Update mit HDR ab dieser Woche in England

Sky wird voraussichtlich ab dieser Woche ein HDR-Update für seine Sky Q-Boxen in England anbieten. Zeitgleich sollen erste HDR-Inhalte angeboten werden, die zunächst nicht beim Live TV sondern ausschließlich "on Demand" verbreitet werden. Dazu gehören zunächst verschiedene Natur-Dokumentationen in HDR. Filme und Sport in HDR sind erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

In Deutschland hat Sky bislang noch keinen genaue Starttermin für HDR angekündigt. Immerhin zeigt Sky seit kurzem aber die Serie "Das Boot" inklusive Dolby Atmos-Sound.

