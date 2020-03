News

Sky: Jugendschutz-PIN jetzt auch bei Sky Go deaktivierbar

Sky bietet jetzt auch für Sky Go veränderte Jugendschutzeinstellungen an. So lässt sich die Abfrage der Jugendschutz-PIN vom Benutzer auch komplett abschalten, falls diese nicht benötigt wird. Alternativ ist es möglich, die PIN-Abfrage basierend auf den Altersfreigaben oder abhängig von der Uhrzeit einzustellen.

Die neuen Jugendschutz-Einstellungen von Sky Go sind jetzt bereits in der aktuellen Version der Sky Go-App für Android zu finden. Für iOS, PC und Mac soll die Software ebenfalls nach und nach mit den neuen Einstellmöglichkeiten aktualisiert werden. Auf anderen Geräten wie der Sky Q-Box mit Ultra HD gibt es die neuen Jugendschutz-Optionen bereits seit längerer Zeit.

