Sky: Jeden Tag einer neuer Film ab 1. Mai

Sky präsentiert ab dem 1. Mai im Sky Cinema Paket täglich einen neuen Kinofilm. Neben der "Sky Cinema Top-Premiere der Woche" wird jeden Tag die "Sky Cinema Premiere des Tages" für Sky Cinema-Abonnenten zu sehen sein. Das Angebot besteht aus Kinohighlights und Filmklassikern, die noch nie oder bereits längere Zeit nicht mehr bei Sky zu sehen waren.

Zu den Premieren-Highlights im Mai gehören u.a. "Falling Down", "ES - Kapitel 2", "Hotel Mumbai" und "Cold Blood Legacy". Eine komplette Übersicht gibt es auf der Sky-Website.

Alle Filme sind via Sky Q, Sky+, via Sky Go und auch bei Sky Ticket auf Abruf verfügbar. Viele Filme werden auch linear auf einem der Sender des Sky Cinema Pakets ausgestrahlt.

