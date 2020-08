News

Sky Go für weitere Android-Smartphones & Tablets

Sky bietet seine Sky Go App für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem jetzt für weitere Geräte an: Die Sky Go App ist ab sofort neben dem Google Play Store auch in der Huawei AppGallery verfügbar. Über die Huawei AppGallery kann die Sky Go-App somit auch auf Huawei-Geräten ohne Google Play Store installiert werden.

Sky Go ist Bestandteil von Sky Q und bereits für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC und MAC verfügbar. Alle Sky Q Kunden, die Sky auf mehreren Geräten parallel nutzen möchten, können entweder die Option Sky Go Plus (zwei zusätzliche Streams für Sky Go) oder die Option Multiscreen (Sky auf weiteren Geräten mit Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go) hinzubuchen.

Für folgende Geräte ist die Sky Go App in der Huawei AppGallery erhältlich:

Smartphones

• HUAWEI Mate 30 Pro

• HUAWEI Mate XS

• HUAWEI P40

• HUAWEI P40 lite

• HUAWEI P40 lite 5G

• HUAWEI P40 lite E

• HUAWEI P40 Pro

• HUAWEI P40 Pro+

Tablets

• HUAWEI MatePad Pro

• HUAWEI MatePad

• HUAWEI MatePad T8

