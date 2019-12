News

Sky Entertainment und Cinema Ticket jetzt mit zwei Streams

Sky stellt allen Sky Ticket Kunden mit einem Entertainment, Cinema oder Supersport Monatsticket ab sofort zwei parallele Streams zur Verfügung. Kunden können ihre Lieblingsprogramme von Sky nun ohne Aufpreis auf zwei unterschiedlichen Geräten gleichzeitig abrufen.

Kunden mit dem neuen Sky Sport Ticket, sowie Kunden mit einem Sky Supersport Tagesticket steht wie bisher ein einzelner Stream zur Verfügung. Kombinieren sie eines dieser beiden Tickets jedoch mit einem Entertainment oder Cinema Monatsticket, erhöht sich die Zahl auf zwei verfügbare Streams für alle gebuchten Tickets. Pro Kunde sind maximal zwei parallele Streams möglich.

Zu Weihnachten verspricht Sky einige Highlights: Im Cinema Ticket warten neue Filme wie „Der Junge muss an die frische Luft“, „Mary Poppins‘ Rückkehr“ und „100 Dinge“, aber auch Klassiker wie alle „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“-Filme in der Extended Version. Im Entertainment Ticket enthalten sind Serien wie der Start der jeweils neuen, dritten Staffel der Serien „Victoria“ und „Die Medici – Herrscher von Florenz“. Dazu gibt‘s alle Staffeln von „Game of Thrones“ und die ersten beiden Staffeln von „Babylon Berlin“ als Einstimmung auf die neue Staffel (ab 24. Januar).

Kunden des Supersport Tickets und des neuen Sky Sport Tickets bekommen auch über die Feiertage einige Livesportevents geboten, etwa den Boxing Day und weitere Spieltage der englischen Premier League, auf die Festtage in der LIQUY MOLY Handball-Bundesliga, den neuen Tennis ATP Cup sowie den Golf Presidents Cup.

www.sky.de

