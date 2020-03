News

Sky Entertainment & Cinema kostenfrei für alle Abonnenten

Sky für alle Kunden Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive der Sky Box Sets für einen Monat frei. Diejenigen, die bereits das Sky Cinema und Sky Entertainment Paket gebucht haben, erhalten gratis zwei Filme aus dem Sky Store-Angebot. Für Sky-Kunden mit Satellitenempfang erfolgt die Freischaltung direkt. Für Telekom- und Vodafone/Unitymedia-Kunden wird aktuell noch an einer Umsetzung mit den jeweiligen Partnern gearbeitet.

Außerdem besitzt der Homescreen der Sky Q Box ab sofort zwei neue Funktionen: Er ermöglicht Zugang zu verschiedenen Nachrichtensendern auf Knopfdruck.

Ausserdem wird Sky für seine Kunden aktuelle Kinofilme im Sky Store zum Verleih anbieten und setzt damit die Ankündigung von Universal auch in Deutschland um: „Trolls World Tour“ wird parallel zum Kinostart verfügbar sein. Zudem sind im Sky Store mit „Der Unsichtbare“ und „Emma“ ab Donnerstag, 26. März auch zwei weitere Filme bestellbar, die erst kürzlich in den deutschen Kinos angelaufen sind. Zugleich erweitert Sky sein Portfolio an aktuellen Serien und Filmen.

Der aktuelle Mangel an Live-Sport soll durch Spezialformate z.B. mit den besten Sportmomenten mit legendären Fußballspielen, Formel-1-Rennen, Saisonrückblicken, Thementagen und vielen weiteren Best-Ofs, aber auch ein deutlich erweitertes On-Demand Angebot auf Sky Q ausgeglichen werden. Tiefe Einblicke soll das neue Format „Dein Verein“ bieten, welches kurzfristig ins Programm genommen wird. Über eine tägliche Abstimmung sollen Zuschauer ausserem selber Einfluss auf das Sky Sportprogramm nehmen können.

