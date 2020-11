News

Sky Cinema Christmas zeigt über 20 Weihnachts-Hits

Sky präsentiert auf dem Pop-up Sender Sky Cinema Christmas vom 17. bis 26. Dezember über 20 Weihnachts-Filme aus den letzten Jahrzehnten. Bereits ab dem 1. Dezember sind über zwanzig Filme über Sky Q und Sky Ticket direkt abrufbar. Zum Weihnachts-Angebot gehören u.a. folgende Filme:

Der Polarexpress

Tatsächlich … Liebe

Der goldene Kompass

Buddy – Der Weihnachtself

Bad Santa

Weiße Weihnachten

Die Geister, die ich rief…

Arthur Weihnachtsmann

Gremlins – Kleine Monster

Der Grinch

Verrückte Weihnachten

Lieber Weihnachtsmann

Last Christmas

"Last Christmas" mit "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke startet bereits am 20. November bei Sky und ab dem 09.12. zeigt Sky auf Sky Cinema Premieren erstmals die BBC-Neuverfilmung von Charles Dickens‘ Klassiker „A Christmas Carol“ mit Guy Pearce als Ebenezer Scrooge und „Gollum“-Darsteller Andy Serkis als Weihnachtsgeist.

Außerdem zeigt Sky zur Weihnachtszeit noch folgende Filme & Serien:

Neue Kinofilme:

• Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (ab 4.12.)

• A Christmas Carol (ab 9.12.)

• 3 Engel für Charlie (ab 11.12.)

• Ruf der Wildnis (ab 18.12.)

• Greed (ab 19.12.)

• Little Women (ab 23.12.)

• Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen (ab 24.12.)

• Das perfekte Geheimnis (ab 25.12.)

• Trolls World Tour (ab 26.12.)

• Lassie – Eine abenteuerliche Reise (ab 28.12.)

• Dark Encounter (ab 30.12.)



Serien und Shows:

• Weihnachten bei den Moodys S1 (ab 7.12.)

• Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick (ab 7.12.)

• Betty S1 (ab 8.12)

• Riviera S3 (ab 17.12.)

• Warrior S2 (ab 18.12.)

• His Dark Materials S2 (ab 21.12.)

• Das Verschwinden der Susan Cox Powell S1 (ab 21.12.)

• Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette (Jahresrückblick am 21.12.)

• S.W.A.T. S4.1 (ab 21.12.)

• Der Doktor und das liebe Vieh S1 (ab 24.12.)

• Industry S1 (ab 30.12.)

