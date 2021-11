News

"Singles Day" mit 11% Rabatt bei Media Markt & SATURN

Der Media Markt und SATURN starten noch vor dem "Black Friday" im "Black November" eine weitere Shopping-Aktion zum aus China inzwischen auch hierzulande etablierten "Singles Day" und bieten am 11.11. auf zahlreiche Produkte 11% Rabatt an. Die Angebote gelten nicht nur am Donnerstag sondern drei ganze Tage bis zum 13.11. bzw. solange der Vorrat reicht.

Zu den 11% "Singles Day" Aktions-Artikeln gehören u.a. Fernseher, Heimkinosysteme sowie, Gaming & Spielzeug-Angebote. Im Angebot sind darüber hinaus auch noch Smartphones, Notebooks und E-Bikes sowie Spiegelreflexkameras und Kaffeevollautomaten.

