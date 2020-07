News

"Showgirls" erscheint als Blu-ray-Mediabook

Im Oktober erscheint eine neue Mediabook-Edition von "Showgirls" auf Blu-ray Disc. Dieses präsentiert den Paul Verhoeven-Flop aus dem Jahr 1995 inklusive umfangreichem Bonus-Material auf einer Bonus-Disc, zu dem u.a. die neue Hintergrund-Dokumentation "You Don't Nomi" aus dem Jahr 2019 gehört. Das "Showgirls" Mediabook kommt am 16.10.2020 in den Handel.

